Robos, vacaciones, empleo y seguridad: así se mueve hoy la agenda

1.⁠ ⁠Uno de cada cinco robos al transporte de carga en la república mexicana ocurren en el estado de México, del acuerdo con el informe México: Reporte Q1-2026 de robo de transporte de carga de la firma Overhaul.

2.⁠ ⁠Con el período del vacacional de verano se calcula que el sector de comercio presenta una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos derivado a las actividades relacionadas con las vacaciones de verano.

3.⁠ ⁠Apenas dos de cada 100 establecimientos comerciales tuvieron un impacto significativo con motivo de la justa mundialista que concluyó el pasado fin de semana en los tres países Sede.

4.⁠ ⁠La telefonía móvil se consolida como la principal puerta de acceso a internet para los sectores de menores ingresos en México. Con 156 millones de líneas activas y una penetración de 115 por ciento, los servicios móviles superan al internet fijo, que alcanza apenas 47 por ciento en esos hogares.

5.⁠ ⁠De acuerdo con el Foro Economico Mundial el 39% de las habilidades esenciales en el sector laboral se transformará hacia 2030.

6.⁠ ⁠El estado de México suma 29 años sin casos autóctonos de paludismo y avanza hacia la certificación nacional por la eliminación de la transmisión local de la enfermedad. Evaluadores externos verificaron acciones sanitarias en Tenancingo, Tejupilco y Cuautitlán, donde confirmaron el cumplimiento de los lineamientos establecidos para este proceso.

7.⁠ ⁠Con brote de ciclosporiasis en Estados Unidios, la Secretaría de Salud emitió un aviso para aquellas personas que pretenden viajar a Estados Unidos durante las vacaciones, pues ya suman mil 600 los casos confirmados de esta enfermedad distribuidos en 30 estados de la Unión Americana.

8.⁠ ⁠Actualmente se tiene registro de entre tres y cuatro puntos susceptibles a colapso en la bóveda del río Verdiguel, según el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Juan Carlos Yáñez Rodríguez. Precisó que estos puntos permanecen bajo supervisión continua para salvaguardar a la población así como los automovilistas que circulan por la zona.

9.⁠ ⁠Los delitos de alto impacto registraron una reducción de 30 por ciento en el Estado de México entre enero y junio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Entre los ilícitos con mayor disminución destacan el homicidio doloso, con una baja de 36 por ciento, y la extorsión, con 40 por ciento menos casos.

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