Robos, vacaciones, empleo y seguridad: así se mueve hoy la agenda

1. Uno de cada cinco robos al transporte de carga en la república mexicana ocurren en el estado de México, del acuerdo con el informe México: Reporte Q1-2026 de robo de transporte de carga de la firma Overhaul.
2. Con el período del vacacional de verano se calcula que el sector de comercio presenta una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos derivado a las actividades relacionadas con las vacaciones de verano.
3. Apenas dos de cada 100 establecimientos comerciales tuvieron un impacto significativo con motivo de la justa mundialista que concluyó el pasado fin de semana en los tres países Sede.
4. La telefonía móvil se consolida como la principal puerta de acceso a internet para los sectores de menores ingresos en México. Con 156 millones de líneas activas y una penetración de 115 por ciento, los servicios móviles superan al internet fijo, que alcanza apenas 47 por ciento en esos hogares.
5. De acuerdo con el Foro Economico Mundial el 39% de las habilidades esenciales en el sector laboral se transformará hacia 2030.
6. El estado de México suma 29 años sin casos autóctonos de paludismo y avanza hacia la certificación nacional por la eliminación de la transmisión local de la enfermedad. Evaluadores externos verificaron acciones sanitarias en Tenancingo, Tejupilco y Cuautitlán, donde confirmaron el cumplimiento de los lineamientos establecidos para este proceso.
7. Con brote de ciclosporiasis en Estados Unidios, la Secretaría de Salud emitió un aviso para aquellas personas que pretenden viajar a Estados Unidos durante las vacaciones, pues ya suman mil 600 los casos confirmados de esta enfermedad distribuidos en 30 estados de la Unión Americana.
8. Actualmente se tiene registro de entre tres y cuatro puntos susceptibles a colapso en la bóveda del río Verdiguel, según el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Juan Carlos Yáñez Rodríguez. Precisó que estos puntos permanecen bajo supervisión continua para salvaguardar a la población así como los automovilistas que circulan por la zona.
9. Los delitos de alto impacto registraron una reducción de 30 por ciento en el Estado de México entre enero y junio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Entre los ilícitos con mayor disminución destacan el homicidio doloso, con una baja de 36 por ciento, y la extorsión, con 40 por ciento menos casos.