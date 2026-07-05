Robot modular Mori3 demuestra capacidad de seguir funcionando a pesar de sufrir daños

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, encabezados por Kevin Holdcroft, han desarrollado un robot modular llamado Mori3 que demuestra una capacidad excepcional para seguir funcionando a pesar de sufrir daños en sus componentes individuales. Los robots modulares están compuestos por múltiples unidades que se conectan entre sí, pero tradicionalmente el fallo de un módulo suele inhabilitar en parte o completamente la capacidad del robot para realizar tareas. Sin embargo, Mori3 utiliza un concepto llamado hiperredundancia: el uso compartido de todos los recursos críticos de energía, comunicación y detección entre todos los módulos, sin necesidad de cambiar la estructura física del robot.

Los investigadores continúan trabajando en mejorar la escalabilidad y eficiencia de esta arquitectura. (Foto: Especial)

En las pruebas realizadas, Mori3 avanzó con éxito por un terreno difícil, pese a tener uno de sus módulos privado de energía, de comunicaciones y de capacidad de detección. El robot siguió funcionando aunque sufrió daños gracias a su arquitectura modular que permite compartir recursos energéticos y de comunicación entre todos sus módulos. Al poder compartir recursos entre todas sus unidades individuales, la probabilidad de que las averías le impidan hacer su trabajo es muy inferior a la de un robot convencional.

Los robots modulares tradicionales han sido vulnerables porque el fallo de un módulo suele comprometer la funcionalidad general. Algunos robots modulares solucionan este problema con componentes de respaldo o capacidades de autorreconfiguración, pero estos enfoques generalmente no restauran del todo la funcionalidad. La hiperredundancia permite compartir todos los recursos críticos entre todos los módulos sin cambios en la estructura física, lo que representa un enfoque diferente y más efectivo.

El estudio fue publicado en la revista académica Science Robotics bajo el título «Scalable robot collective resilience by sharing resources». Este avance representa un paso significativo en el desarrollo de robots modulares más robustos y resilientes, con potenciales aplicaciones en entornos donde la fiabilidad es crítica, como exploración espacial, operaciones de rescate o entornos industriales adversos.

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