Romina Contreras es la alcaldesa mejor calificada entre los municipios metropolitanos del país

Como resultado del desempeño y la confianza de la ciudadanía en un gobierno cercano, que trabaja 24/7 para escuchar y atender las necesidades de la población, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se posicionó como la alcaldesa mejor calificada entre los municipios metropolitanos del país en cuanto a aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición realizada por la casa encuestadora Gobernarte.

En la más reciente medición realizada por la casa encuestadora Gobernarte, la presidenta municipal de Huixquilucan obtuvo 68.8 por ciento de aprobación ciudadana, cifra que la ubica en el primer lugar entre las ciudades metropolitanas (Foto: Especial).

En esta evaluación, Romina Contreras obtuvo 68.8 por ciento de aprobación ciudadana, ubicándose en el primer lugar del Ranking de Alcaldes de México “Top Ten Metropolitanos”, correspondiente al mes de junio; posición que refleja el compromiso y la atención permanente de las necesidades de las familias huixquiluquenses, mediante acciones que fortalecen la gobernanza, mantienen finanzas públicas sanas, impulsan la obra pública, mejoran los niveles de seguridad, brindan servicios públicos eficientes y amplían programas en materia de educación y salud, entre otras políticas públicas que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población.

Después de que distintas empresas encuestadoras han coincidido en que Huixquilucan es el gobierno mejor calificado del país y del Estado de México, Romina Contreras afirmó que esta evaluación representa un compromiso para redoblar esfuerzos y seguir dando resultados a las familias del municipio, pues el objetivo de su administración es mantener un gobierno cercano, eficiente y sensible a las necesidades de la población.

«Recibo este reconocimiento con mucha gratitud y, sobre todo, con la gran responsabilidad de seguir dando resultados a los huixquiluquenses que nos brindan su respaldo y confianza. Esta nueva calificación es reflejo del trabajo que realizamos 24/7, junto con un gran equipo comprometido con la ciudadanía. En Huixquilucan, seguiremos avanzando, escuchando a las y los vecinos, atendiendo sus necesidades y entregando resultados que se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas las familias», señaló la presidenta municipal, Romina Contreras.

Con esta evaluación, la alcaldesa de Huixquilucan alcanza 27 ocasiones como la presidenta municipal mejor calificada de México, además de 54 meses consecutivos como la número uno del Estado de México, consolidando el respaldo ciudadano hacia el trabajo que realiza esta administración.

Esta medición fue realizada por Gobernarte, del 20 al 25 de junio de 2026, mediante una muestra estratificada de 450 encuestas, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

El Gobierno de Huixquilucan refrenda que continuará trabajando 24/7, con cercanía y sensibilidad, escuchando a las y los ciudadanos para atender sus demandas y seguir consolidando al municipio como un referente estatal y nacional.

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