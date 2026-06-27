Sábado lluvioso y descenso térmico aguardan al Valle de Toluca

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy, sábado 27 de junio, un día medio nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 20 grados Celsius y mínima de 6 grados, humedad relativa del 78 por ciento y viento del sureste con velocidad de 1 kilómetro por hora y ráfagas de hasta 3 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 75 por ciento, con precipitación estimada de 10 litros por metro cuadrado.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. (Imagen: SMN)

Una línea seca, un canal de baja presión en el norte del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre San Luis Potosí, una vaguada en altura en el oriente, centro y occidente, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México originarán lluvias puntuales muy fuertes en el este de Guerrero, y puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. La onda tropical número 12 sobre las costas del Pacífico Sur Mexicano, junto con el ingreso de aire húmedo del mar Caribe, generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Para el norte y noroeste del país, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente vespertino muy caluroso, con onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en Durango, Sinaloa y Nayarit finalizará a partir de este día. Se prevé la aproximación de una nueva onda tropical al oriente de la península de Yucatán, lo que podría generar más precipitaciones en los próximos días.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de los sistemas meteorológicos que afectarán el centro y sur del país durante el fin de semana.

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