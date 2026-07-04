Sábado lluvioso y nublado en el Valle de Toluca

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 4 de julio condiciones de lluvia en el Valle de Toluca, con cielo nublado, temperatura máxima de 20 grados Celsius y mínima de 7 grados, humedad relativa del 86 por ciento y viento del noreste con velocidad de 1 kilómetro por hora y ráfagas de hasta 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con precipitación estimada de 14 litros por metro cuadrado.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. (Imagen: SMN)

La onda tropical número 14, localizada frente a las costas del Pacífico central mexicano, originará lluvias puntuales intensas en el oeste y centro de Jalisco, muy fuertes en Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste) y Colima. Simultáneamente, la onda tropical número 15, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generará lluvias fuertes en ambas entidades y chubascos en Puebla, Veracruz y Chiapas.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el oeste y sur de Zacatecas, así como chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el norte y centro del país, incluido el Valle de México. La onda tropical número 14 y la número 15 afectarán el occidente y sur del país, generando lluvias de diversa intensidad.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste). Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de los sistemas meteorológicos.

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