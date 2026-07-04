Sábado lluvioso y nublado en el Valle de Toluca

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 4 de julio condiciones de lluvia en el Valle de Toluca, con cielo nublado, temperatura máxima de 20 grados Celsius y mínima de 7 grados, humedad relativa del 86 por ciento y viento del noreste con velocidad de 1 kilómetro por hora y ráfagas de hasta 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con precipitación estimada de 14 litros por metro cuadrado.
La onda tropical número 14, localizada frente a las costas del Pacífico central mexicano, originará lluvias puntuales intensas en el oeste y centro de Jalisco, muy fuertes en Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste) y Colima. Simultáneamente, la onda tropical número 15, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generará lluvias fuertes en ambas entidades y chubascos en Puebla, Veracruz y Chiapas.
Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el oeste y sur de Zacatecas, así como chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el norte y centro del país, incluido el Valle de México. La onda tropical número 14 y la número 15 afectarán el occidente y sur del país, generando lluvias de diversa intensidad.
Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste). Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de los sistemas meteorológicos.