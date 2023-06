¿Sabes qué es la veda electoral?

Periodo de reflexión y veda electoral, son términos que escucharemos y que vivimos a partir de este día en el estado de México, y es parte del proceso electoral por la Sucesión de la gubernatura, al respecto, la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Laura Daniella Durán Ceja detalló a que se refiere este periodo de tiempo.

Consejera electoral del IEEM, Laura Daniella Durán Ceja (Foto: Especial).

“Es un periodo de reflexión, siempre decimos ¿Qué van a reflexionar? Es destinado para la gente, para que la gente empiece a ver las propuestas, para que empiecen a ver qué es lo que quieren, para que empiecen a decir, a ver, a mí me gustaría esto de esta candidata, me gustó aquello de aquella otra candidata; de tal manera que ese silencio no solo le sirve a los partidos políticos para organizarse para el día domingo, sino para que la gente tenga esa tranquilidad, esa paz de que nadie los va a irrumpir, que nadie los va a interrumpir, que ellos mismos reflexionen y el domingo emitan un voto, no sólo libre, sino reflexionado y consciente que lo que más nos interesa”.

Respecto a las limitaciones que tendrán las autoridades gubernamentales y actores políticos, refirió que nadie puede hacer un llamado al voto, es decir, que todos aquellos eventos que veíamos, mítines, spots en radio y televisión a favor de alguna candidata, deben suspenderse.

“Absolutamente nada de eso puede ocurrir en estos últimos tres días. Si alguien fuera testigo de ello, tiene los canales institucionales, puede ser o no puede ser por ejemplo un delito electoral; cuando tengan duda que es lo más fácil acudan a nuestra página www.ieem.org.mx, ahí nosotros tenemos un centro de orientación y los vamos canalizando al área correspondiente; si son partidos políticos, saben perfectamente que pueden promover las quejas respectivas, se llaman Procedimientos Especiales Sancionadores conocidos como PES, y ellos también podrán con nosotros acudir, aquí se sustancia y se resuelve en los Tribunales Electorales”.

En ese sentido informó que hasta el momento hay más de 300 denuncias y que estos, son los días de mayor efervescencia donde se presenta el mayor número de quejas, pero que es algo natural. Finalmente recordó que hace 6 años hubo más de 500 expedientes interpuestos en el proceso por la gubernatura, por lo que considera que el nivel de litigios, sigue siendo el mismo en cada proceso.

