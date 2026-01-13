Sabrina Salcedo la mejor mexicana en el Mundial de Campo Traviesa

La actuación de la delegación mexicana en el Campeonato Mundial de Campo Traviesa de Tallahassee 2026 quedando en las últimas posiciones en varias categorías, ha generado un debate sobre el nivel competitivo del atletismo mexicano a nivel internacional, incluso con crítica a los deportistas.

Sin embargo, realidad cada uno de los atletas se la “raja” diario, sin dinero, sin apoyos sin proveedores sin sponsors, por que en Mexico tienen programas profesionales, o si los hay son pocas las federaciones que funcionan.

Sabrina Salcedo concluye como la mejor mexicana de la prueba. (Foto: Cortesía de la atleta)

Perú termina como el mejor país latinoamericano, nueve de los diez primeros lugares de la categoría Senior femenil del Campeonato Mundial de Campo Traviesa correspondieron a atletas del continente africano, ello al tener a Kenia, Uganda y Etiopía como las delegaciones que ocuparon las primeras nueve plazas, el ‘top ten’ lo completó la delegación anfitriona, Estados Unidos.

Cabe resaltar que, México tuvo participación de tres atletas en la categoría senior femenil; la mencionada Sabrina Salcedo fue la mejor representante ubicada en la competencia al concluir la ruta con un tiempo de 36:21 minutos, mientras que sus compañeras Arian Chía con 37:44 minutos y Marta Vázquez con un registro de 38:55 minutos fueron sus escoltas.

Así, comienza el deporte mexicano en el 2026 con sus altas y bajas rumbo a los Ángeles 2028, ciclo olímpico del cual se esperan buenas cosas.

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