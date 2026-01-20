Salario mínimo y jornada de 40 horas redefinen la operación empresarial

El incremento al salario mínimo para 2026, así como el avance hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, representan cambios estructurales y económicos fundamentales para las empresas, además de impactos en su forma de operar, producir y gestionar talento.

El aumento del salario mínimo del 13 % puede traducirse en un incremento global de la nómina de entre 8 % y 15 % para empresas con pocas posiciones operativas, y de entre 15 % y 25 % para empresas con alta fuerza operativa en logística, retail, manufactura ligera, entre otros sectores, dio a conocer la firma de análisis ESSAD.

De 2018 a 2026, la referencia salarial general pasó de 88.36 a 315.04 pesos por jornada diaria; esto representa un alza acumulada de 148 %. Sin embargo, los sueldos de mercado no han tenido el mismo ritmo de aumento, lo que ha ocasionado que la diferencia entre quienes perciben un salario mínimo y el resto de la población con puestos de mayor responsabilidad se vaya reduciendo.

ESSAD advierte que uno de los errores más comunes es trasladar los mayores costos laborales directamente a los precios o recortar inversión en talento; por el contrario, se debe invertir en rediseño organizacional, automatización de tareas repetitivas y esquemas de trabajo flexible que permitan mantener niveles de producción con menos horas-hombre.

Desde la posición de la COPARMEX, uno de los grandes riesgos es el nivel de informalidad laboral que se mantiene en el país y que supera el 56 %, situación que podría agravarse durante los próximos meses ante la falta de operatividad y los costos elevados que puede representar para las organizaciones mantener una nómina onerosa.

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