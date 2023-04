Salario Rosa se transformará en Salario Familiar: Alejandra Del Moral

Al visitar el municipio de La Paz, Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición denominada Alianza por el estado de México (PAN, PRO, PRD, NAEM), dijo entender cuando las personas dicen que están enojadas con la política mexicana, incluso refirió que, de joven, hace 20 años también sentía ese malestar por lo que pidió que se unan a su causa para mejorar el estado de México.

Alejandra Del Moral se reúne con habitantes del oriente de la entidad (Foto: especial ADM)

Afirmó que al ser secretaria de Desarrollo Social impulsó el programa del salario rosa, por lo que conoce al Estado de México como la palma de su mano y es hija del Estado de México, para asegurar que los mexiquenses son trabajadores calificados, y en la zona oriente afirmó que será una gobernadora de territorio

“Seré una gobernadora de territorio, no de escritorio, no me van a ver en palacio el Toluca, me van a ver aquí, en territorio caminando con ustedes, como lo he hecho durante tantos años (…) Ser la candidata de la reconciliación no me quita lo brava, la voy a alcanzar y le voy a ganar la gubernatura del estado de México”.

Agregó que todas las decisiones deberán ser tomadas con el pueblo y para el pueblo, y que esta elección se trata de unir y de reconciliar para progresar, por lo que será la gobernadora de la reconciliación pues está convencida de que la reconciliación es más poderosa que la polarización.

En el municipio de la Paz presentó su primera propuesta de campaña y eje principal del gobierno, el nuevo salario familiar que dijo, ya no solamente será rosa, sino que ahora será un salario para toda la familia: hombres, jóvenes, adultos mayores, niños y más mujeres.

Dijo que impulsará a las familias pues en familias alegres hay niños alegres, y con ella reafirmó, que no desaparecerá el salario rosa, sino que va a crecer para beneficiar a todas las mujeres, a las madres, a los hombres, a los padres y a los grupos vulnerables, a los pueblos originarios y a las mascotas.

Según la candidata, se van a beneficiar los 4.5 millones de hogares mexiquenses y su trascendencia será dar tranquilidad y estabilidad.

Al estar en el día uno de 59 de campaña, pidió entregar todo en la campaña, pues deben estar conscientes que el futuro de México pasa por el estado de México y el 4 de junio será el día recordado, por el que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país desde el estado de México.

