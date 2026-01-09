Salud en riesgo, aire sucio y violencia persistente, los temas noticiosos de este viernes

1. Las bajas temperaturas han elevado de manera simultánea el número de contagios por enfermedades respiratorias, la presencia de casos de influenza y neumonías que pueden llegar a destruir la estabilidad financiera de las familias.
2. Los niveles de contaminación en el Valle de Toluca se origina principalmente por la quema de leña, actividades en zonas de cultivo y la generación de humo, según el director de Control de Emisiones de la Atmósfera de la Secretaría del Medio Ambiente, Carlos Solares.
3. Durante el último trimestre de 2025, las estaciones de distribución de gasolina en el Valle de Toluca presentaron de manera latente principalmente tres situaciones en torno a la inseguridad: el robo de combustible a través de la modalidad “cargas y te vas”, el robo a mano armada y los llamados motorratones.
4. El inicio de año trae consigo la intención de generar mejores hábitos en muchos aspectos, siendo uno de ellos el tener una salud financiera que acerque a la población a las metas de retiro, así como a la atención de emergencias o de enfermedades.
5. El diputado del Partido Verde, Carlos López Imm, abordó el tema de la inseguridad que afecta a la zona norte del estado de México, sobre todo en el municipio de Acambay, donde recientemente se han registrado hechos que han puesto en alerta a las autoridades y a la población.
6. La diputada Araceli Casasola advirtió el rezago en salud mental, falta de regulación en centros de rehabilitación y crecimiento de adicciones. Señaló que existe abandono social, inseguridad y pidió fortalecer servicios de salud antes de pedir cuotas de recuperación.
7. Con el inicio de la discusión de la reforma electoral federal, el diputado Octavio dijo que el Congreso mexiquense esperará conocer alcances antes de adecuar su legislación local correspondiente.
8. Este jueves se realizó en inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca y el mercado Benito Juárez un operativo con el cual se retiró e impide la instalación del comercio ambulante en dicha zona por lo que se logró liberar ciclovías, aceras y banqueta.
9. En la delegación de San Felipe Tlalmimilolpan fue localizado la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un vehículo en aparente estado de abandono.
10. Un tráiler cargado con más de 50 toneladas de sandías se estrelló a alta velocidad contra una caseta de cobro en Tepotzotlán, luego de que el conductor fuera amordazado y secuestrado por cuatro sujetos armados que robaron la unidad. El vehículo recorrió más de 60 kilómetros desde Jilotepec bajo persecución policial antes de impactar, causando graves daños a la infraestructura vial y esparciendo su carga.