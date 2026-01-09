Salud en riesgo, aire sucio y violencia persistente, los temas noticiosos de este viernes

1.⁠ ⁠Las bajas temperaturas han elevado de manera simultánea el número de contagios por enfermedades respiratorias, la presencia de casos de influenza y neumonías que pueden llegar a destruir la estabilidad financiera de las familias.

2.⁠ ⁠Los niveles de contaminación en el Valle de Toluca se origina principalmente por la quema de leña, actividades en zonas de cultivo y la generación de humo, según el director de Control de Emisiones de la Atmósfera de la Secretaría del Medio Ambiente, Carlos Solares.

3.⁠ ⁠Durante el último trimestre de 2025, las estaciones de distribución de gasolina en el Valle de Toluca presentaron de manera latente principalmente tres situaciones en torno a la inseguridad: el robo de combustible a través de la modalidad “cargas y te vas”, el robo a mano armada y los llamados motorratones.

4.⁠ ⁠El inicio de año trae consigo la intención de generar mejores hábitos en muchos aspectos, siendo uno de ellos el tener una salud financiera que acerque a la población a las metas de retiro, así como a la atención de emergencias o de enfermedades.

5.⁠ ⁠El diputado del Partido Verde, Carlos López Imm, abordó el tema de la inseguridad que afecta a la zona norte del estado de México, sobre todo en el municipio de Acambay, donde recientemente se han registrado hechos que han puesto en alerta a las autoridades y a la población.

6.⁠ ⁠La diputada Araceli Casasola advirtió el rezago en salud mental, falta de regulación en centros de rehabilitación y crecimiento de adicciones. Señaló que existe abandono social, inseguridad y pidió fortalecer servicios de salud antes de pedir cuotas de recuperación.

7.⁠ ⁠Con el inicio de la discusión de la reforma electoral federal, el diputado Octavio dijo que el Congreso mexiquense esperará conocer alcances antes de adecuar su legislación local correspondiente.

8.⁠ ⁠Este jueves se realizó en inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca y el mercado Benito Juárez un operativo con el cual se retiró e impide la instalación del comercio ambulante en dicha zona por lo que se logró liberar ciclovías, aceras y banqueta.

9.⁠ ⁠En la delegación de San Felipe Tlalmimilolpan fue localizado la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un vehículo en aparente estado de abandono.

10.⁠ ⁠Un tráiler cargado con más de 50 toneladas de sandías se estrelló a alta velocidad contra una caseta de cobro en Tepotzotlán, luego de que el conductor fuera amordazado y secuestrado por cuatro sujetos armados que robaron la unidad. El vehículo recorrió más de 60 kilómetros desde Jilotepec bajo persecución policial antes de impactar, causando graves daños a la infraestructura vial y esparciendo su carga.

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