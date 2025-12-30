Salud, obras, economía y justicia en la agenda local para este martes

1.⁠ ⁠De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el cierre del año se registra una disminución significativa en el cumplimiento de tratamientos farmacológicos y preventivos por parte de pacientes con enfermedades crónicas. Ocho cada 10 pacientes diagnosticados con diabetes e hipertensión abandonan sus esquemas médicos en esta época.

2.⁠ ⁠El estado de México está en el cuarto lugar a nivel nacional en fallecimientos asociados a la contaminación del aire. En esta temporada del año, la contaminación se eleva por razones sociales y climáticas.

3.⁠ ⁠El estado de México cerró el recuento anual con múltiples emergencias por inundaciones, deslaves e incendios, especialmente en zonas irregulares, señaló el diputado Valentín Martínez Castillo. Reconoció el trabajo de la Coordinación de Protección Civil y enfatizó la prevención, la atención oportuna y la necesidad de evitar asentamientos en zonas de riesgo para proteger a la población.

4.⁠ ⁠La canasta básica registró un aumento del 0.44 por ciento al cierre del mes de diciembre por lo que actualmente se cotiza en tres mil 400 pesos.

5.⁠ ⁠El alcalde Ricardo Moreno supervisó los avances en la rehabilitación de la calle Isabel la Católica, en el tramo que comprende las avenidas Miguel Hidalgo y Morelos, con esto el Gobierno de Toluca demuestra que la atención a la infraestructura no se detiene ni durante el periodo vacacional.

6.⁠ ⁠Para dar continuidad al ciclo de talleres de capacitación para personas juzgadoras, iniciado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, el Poder Judicial del Estado de México refrenda su compromiso con la profesionalización permanente de quienes imparten justicia, con jornadas formativas, orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y criterios jurisdiccionales en las materias Penal, Familiar y Civil y Mercantil con el propósito de consolidar una impartición de justicia eficiente, confiable, transparente y cercana a la ciudadanía.

7.⁠ ⁠Durante el operativo “Conduce sin Alcohol”, durante el último fin de semana del 2025, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvo a 28 conductores con ingesta excesiva de alcohol.

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