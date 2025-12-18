Salud, seguridad y economía, en la agenda de este jueves en Edomex

1.⁠ ⁠La vacunación contra influenza puede reducir entre 40 y 70 por ciento el riesgo de hospitalizaciones, especialmente en niños y adultos mayores. Las personas que contraen influenza tienen ocho veces más riesgo de sufrir un evento vascular cerebral y 10 veces más riesgo de un infarto.

2.⁠ ⁠Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 996 cadetes de la Universidad Mexiquense de Seguridad. La gobernadora Delfina Gómez dio a conocer que de septiembre de 2024 a noviembre de este año el delito de homicidio en la entidad registró una disminución cercana al 52 por ciento.

3.⁠ ⁠Durante este cierre de año la Cámara Nacional de Comercio de Toluca estima una derrama económica superó a los 73 mil millones de pesos con motivo de las cenas navideñas, celebraciones decembrinas, fin de año y la temporada de día de reyes.

4.⁠ ⁠El diputado José Couttolenc informó que la bancada del Partido Verde Ecologista está satisfecha con la conformación del presupuesto estatal 2026. El Partido Verde no tiene una postura definida sobre una posible Reforma Electoral local, en tanto no se establezca.

5.⁠ ⁠Durante la Sesión de la Diputación Permanente, la diputada Maricela Beltrán Sánchez, de Movimiento Ciudadano, dio lectura a la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que reforma la Ley de Seguridad estatal y la Ley Orgánica de la Administración Pública en materia de Seguridad Pública. La propuesta busca reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa.

6.⁠ ⁠El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, dio a conocer que el reo identificado como Andrés Alejandro Olvera no ha sido localizado a una semana de su escape del Centro Penitenciario de Tenancingo; sin embargo, aseguró que las labores de localización continúan.

7.⁠ ⁠El programa de recuperación de calles y avenidas mediante acciones permanentes de bacheo continúan en Toluca, ya que para Ricardo Moreno mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad en beneficio de los toluqueños es su objetivo.

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