Salvan de incendio a internos de anexo en Ecatepec

Policías municipales resguardaron a internos de un anexo ubicado en la colonia 12 de Diciembre, quienes presuntamente sufrían maltratos de sus “padrinos” y con quienes tuvieron una riña tras denunciar las agresiones, por lo que fueron entregados a salvo con sus familiares.

La Unidad de Atención a Víctimas los reunió con sus familiares.

Fueron elementos del Sector 4 quienes recibieron un llamado de auxilio sobre un incendio en un inmueble en calle Francisco Villa, provocado por un altercado que hubo entre las personas que se encontraban dentro del albergue “Siempre nos encontramos”.

Al llegar al lugar los uniformados recibieron reporte que internos de este centro provocaron un disturbio al encontrarse vulnerados sus derechos humanos, debido a que en el trascurso del día se presentó personal de la Fiscalía Mexiquense y Derechos Humanos, quienes entrevistaron a cada uno de los 16 ciudadanos que se encontraban a resguardo por su adicción al alcohol o droga, según lo relatado por ellos.

Los internos denunciaron que no tenían las condiciones higiénicas necesarias y también falta de alimentos, además de expresar que fueron víctimas de maltratos físicos y psicológicos por parte de los encargados, que les negaron la salida del inmueble para luego golpearlos, lo que derivó en un incendio provocado que llevó a la salida de todos los ocupantes.

Ya en el exterior, los internos fueron resguardados por elementos de la policía municipal y de la Unidad de Atención a Víctimas de la misma corporación, quienes se encargaron de localizar a sus familiares para que se reunieran con ellos.

