Samuel Hernández y Gerardo Pliego acercan trabajo legislativo a juventudes con simulador en el Congreso mexiquense

A iniciativa de los legisladores Samuel Hernández Cruz y Gerardo Pliego Santana, ambos de morena, en el Congreso mexiquense se realizó el Simulador Legislativo Universitario, con la participación de 75 personas universitarias de las universidades Von Newman y Centro Educativo de Tecámac, quienes plantearon soluciones a diferentes demandas sociales para que sus propuestas sean consideradas por las y los diputados en la actualización del marco jurídico.

El ejercicio se llevó a cabo en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del Poder Legislativo. (Foto: Especial)

El diputado Samuel Hernández, quien participó vía digital, señaló que este ejercicio busca recoger planteamientos sobre los temas que más preocupan a la población, además de fomentar un diálogo permanente con las juventudes. Explicó que el Congreso estatal se integra con 75 legisladores, lo que lo convierte en el más grande de los parlamentos locales del país, por lo que convocó a las y los jóvenes a aprovechar la oportunidad de hacer uso de la máxima tribuna de la representación popular mexiquense, al ser la voz de más de 18 millones de mexiquenses. El legislador destacó la importancia de escuchar las perspectivas juveniles para enriquecer el trabajo legislativo.

Gerardo Pliego resaltó la relevancia de estos ejercicios juveniles que han permitido conocer y retomar perspectivas diversas, e incluso iniciar jóvenes en su carrera política, como el caso de la actual diputada local Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, quien preside la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Les instó a reconocer las acciones correctas del gobierno y a cuestionar las malas acciones, pues advirtió que quedarse callado equivale a ser cómplice de las malas decisiones gubernamentales.

En el simulador, Héctor Virgilio Jaramillo, secretario técnico en el Poder Judicial, describió a las y los participantes el funcionamiento del Poder Legislativo en un modelo de división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y detalló que la entidad es la única del país donde la ciudadanía tiene derecho a presentar iniciativas legislativas. Para el desarrollo de estos trabajos, las y los jóvenes legisladores se agruparon en los siete grupos parlamentarios que integran la LXII Legislatura estatal: morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, e integraron la Directiva respetando el principio de paridad.

Las y los jóvenes presentaron 24 iniciativas legislativas con temas como educación, seguridad, infraestructura vial, servicios públicos y agua, entre otros. El rector de la Universidad Von Newman, Rubén Ricardo Valverde, y la directora Jezabel García Vázquez agradecieron al Congreso y a los legisladores por una gestión que servirá para el aprendizaje y crecimiento académico del alumnado participante.

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