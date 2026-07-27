San Cristóbal Ecatepec celebra su Fiesta Patronal en un ambiente familiar y sin alcohol

La Fiesta Patronal 2026 San Cristóbal Ecatepec se convirtió en una feria familiar, tradicional y sin venta de alcohol, debido a las políticas de atención a las causas y fomento a la cultura del gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La alcaldesa Azucena Cisneros trabaja en atención a las causas y fomento a la cultura (Foto: Especial).

A partir del día 15 de julio, vecinos de Ecatepec, así como visitantes de municipios vecinos e incluso de la Ciudad de México, han disfrutado de la Feria de San Cristóbal con actividades religiosas, juegos mecánicos instalados en el jardín municipal —entre los que destaca un carrusel de doble piso— y espectáculos musicales, todo en completa tranquilidad.

Lo anterior se debe a que desde el año pasado Cisneros Coss implementó medidas para que las fiestas patronales dejaran de ser sitios inseguros y se convirtieran en espacios de paz y tranquilidad para los ecatepenses; razón por la que el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, ha invitado a las familias a vivir una festividad en total tranquilidad y paz.

De este modo, miles de personas presenciaron el pasado 22 de julio la toma de posesión canónica de Monseñor José Guadalupe Torres Campos como III Obispo de la Diócesis de Ecatepec, tras visitar el Santuario de la Quinta Aparición, ubicado en Santa María Tulpetlac. Además, han participado en diversos eventos religiosos.

También han disfrutado de espectáculos artísticos como danza y bailes folclóricos, coros, recitales, actividades deportivas y presentaciones de grupos musicales. El 25 de julio, día de San Cristóbal, miles de personas se reunieron en la explanada municipal para bailar al ritmo de Campeche Show y Cañaveral. Al terminar el evento, observaron la quema del castillo y el espectáculo piro musical en el que estallaron infinidad de luces multicolores que iluminaron la noche.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec desplegó un operativo especial y hasta el momento ha reportado saldo blanco en la Fiesta Patronal 2026 San Cristóbal Ecatepec, que concluirá el próximo domingo 2 de agosto.

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