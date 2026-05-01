San Mateo Atenco fortalece prevención ante temporada de lluvias 2026

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, informó que su administración implementa una estrategia integral para prevenir inundaciones y proteger a la población durante la temporada de lluvias 2026.

(Foto: Jimena Ruelas).

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, la alcaldesa destacó que se han puesto en marcha 15 acciones prioritarias, coordinadas a través del organismo de agua municipal, OPDAPAS, así como con autoridades estatales, federales y municipios vecinos.

“Esperamos importantes lluvias en este año 2026, pero nos estamos preparando también de orden intermunicipal y por supuesto las acciones que desde el gobierno de San Mateo Atenco”, señaló.

Entre las acciones más relevantes destaca el programa permanente de desazolve, que opera de manera continua desde 2022 para mantener limpias alcantarillas, drenajes y colectores.

Asimismo, en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México, se realiza mantenimiento a los canales profundos San Isidro, San Carlos, San Diego y Zapata, garantizando un mejor flujo del agua.

La edil también informó que ya opera el Equipo Siete, maquinaria hidráulica especializada que anteriormente pertenecía a la CAEM y que ahora reforzará la capacidad de respuesta municipal.

Además, avanza la construcción del drenaje pluvial en Avenida Juárez, en el tramo de Paseo Tollocan a Las Torres, una de las zonas con mayores problemas de encharcamiento.

“Muchas veces se inunda Avenida Juárez y se piensa que todo San Mateo Atenco está inundado, pero no es así”, aclaró.

El municipio también mantiene vigilancia permanente en ríos y canales mediante recorridos terrestres, drones tácticos y monitoreo desde el C4.

Los cárcamos y sistemas de bombeo municipales y estatales se encuentran listos para operar, mientras que este año se dará mantenimiento adicional al Río Viejo y al Canal San Gaspar.

Finalmente, Muñiz Neyra hizo un llamado a la población del Valle de Toluca para evitar tirar basura en calles y cauces.

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