San Mateo Atenco impulsa la Ruta del Calzado 2026 en Toluca

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, anunció que los días 2 y 3 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas, se realizará la Ruta del Calzado en el Centro Tolzú, con la participación de 50 productores locales. El evento se realizará en el marco del Día de las Madres y ofrecerá calzado artesanal con precios de entre 200 y 600 pesos.

El evento forma parte de la Ruta del Calzado San Mateo Atenco 2026, estrategia que arrancó en febrero de 2025 para promover el trabajo de más de mil 300 familias productoras de la localidad, afectadas por la competencia de calzado importado (Foto: Jimena Ruelas).

«Queremos invitarlos a que regalen un par de zapatos, que se pongan en los zapatos de San Mateo Atenco, a todas las mamás del Valle de Toluca y que vengan a ver la buena calidad y los mejores precios que hoy tenemos y que ofrecemos para todas y todos», expresó Muñiz Neyra.

El evento forma parte de la Ruta del Calzado San Mateo Atenco 2026, estrategia que arrancó en febrero de 2025 para promover el trabajo de más de mil 300 familias productoras de la localidad, afectadas por la competencia de calzado importado, que representa el 40 por ciento del mercado. Desde su arranque, la iniciativa ha realizado 23 eventos en municipios del estado de México, alcaldías de la Ciudad de México y espacios legislativos, generando una derrama económica de casi 14 millones de pesos.

En la conferencia también se presentó el «Calzado Mundialista», diseñado por 14 productores locales en apoyo a la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundial de Fútbol de 2026. Elaborado en piel y de forma artesanal, tendrá precios de entre 400 y 700 pesos y estará disponible en la tienda del Aeropuerto Internacional de Toluca, en las plazas Azul y Naranja, y en plataformas como Mercado Libre, Shein y Amazon.

Además del calzado, la exposición en el Centro Tolzú incluirá el tiaguis «Del Campo a tu Casa» y platillos tradicionales del municipio.

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