Sancionan a servidores públicos del Poder Judicial mexiquense por faltas administrativas

La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de México refrendó el compromiso institucional con la legalidad, el combate a la corrupción y la cero tolerancia a conductas que vulneren la confianza ciudadana. En cumplimiento de sus atribuciones, impuso diversas sanciones derivadas de investigaciones por irregularidades en el ejercicio del servicio público, con base en los valores de honradez, lealtad, profesionalismo e integridad que rigen a esta institución.

La institución mantiene firme su compromiso con la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función judicial. (Foto: Especial)

Entre las sanciones aplicadas se encuentran: cuatro personas con amonestaciones públicas y privadas, y seis personas inhabilitadas para ejercer funciones en la administración pública; cinco de estas inhabilitaciones fueron impuestas a personas ex servidoras públicas que se desempeñaron como peritos. Además, se determinó la destitución e inhabilitación temporal por el periodo de un año para un servidor público por la comisión de una falta grave consistente en hostigamiento sexual.

Asimismo, se dictó la destitución de un perito y su inhabilitación temporal por el periodo de un año, aunado a la imposición de una sanción económica de forma proporcional a la falta cometida, al tenerse por acreditada su responsabilidad administrativa por la comisión de la falta grave de cohecho. Estas acciones demuestran el compromiso de la Contraloría con la cero tolerancia a conductas irregulares dentro del Poder Judicial.

La Contraloría Interna reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión, así como promoviendo una cultura de integridad en el servicio público. El Poder Judicial, a través de la Contraloría Interna, invitó a la ciudadanía a participar activamente mediante la denuncia de posibles irregularidades, contribuyendo así a una gestión pública más honesta y eficiente.

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