Sanciones por verificación vehicular, hasta 2026

Las sanciones por no contar con la verificación vehicular entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2026. Esta medida aplica para los automóviles que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, así lo confirmó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis.

La secretaria Rubio Arronis enfatizó que, por el momento, la prioridad es que los conductores regularicen su situación sin la presión de las multas (Foto: Pexels).

Aunque el programa Hoy No Circula para estas zonas entró en vigor este día, la funcionaria detalló que se otorgará un plazo de seis meses para que los automovilistas se pongan al corriente con este requisito. Durante este periodo, no se aplicarán multas a quienes aún no hayan verificado sus vehículos.

Es decir, este programa, a partir de este 1 de julio, restringe la circulación de algunos vehículos, de acuerdo con el color del engomado y la terminación numérica de la placa del auto, en caso de hacerlo, el automovilista solo se hará acreedor a un extrañamiento, y no a una multa.

El objetivo de esta extensión es permitir que los automovilistas cumplan con la verificación vehicular, la cual busca disminuir los índices de contaminación atmosférica en esta región del Estado de México.

Los municipios que se incorporan a este programa son: Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Xalatlaco, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Cabe mencionar que la restricción vehicular corresponde conforme al engomado y último número de placa de circulación:

Lunes: Amarillo (5 y 6)

Martes: Rosa (7 y 8)

Miércoles: Rojo (3 y 4)

Jueves: Verde (1 y 2)

Viernes: Azul (9 y 0) y permisos

El horario del Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y quedan exentos aquellos autos que cuentan con holograma 00 y 0.

