Santiago Tianguistenco solicita libramiento para impulsar desarrollo industrial

El municipio de Santiago Tianguistenco ha retomado la solicitud para el desarrollo de un libramiento que permita mejorar la conectividad, actualizar los procesos de traslado de personal y de mercancía en la zonas industriales, y con eso hacer el proceso de modernización e incremento de la competitividad de toda esta región perteneciente al Valle de Toluca, en su conexión básica con municipios como Calimaya, Lerma y Ocoyoacac.

(Foto: Especial)

Erika Olea, Presidenta Municipal de Tianguistenco, señaló que se trata del Libramiento Hacienda Tianguistenco para mejorar la conectividad con la carretera México-Toluca y desviar el tráfico intraregional, facilitando el desarrollo industrial.

La solicitud de apoyo de las autoridades estatales y federales responde al crecimiento yo de la zona industrial que se compone de manera prioritaria por industria automotriz, manufactura ligera y comercio que tiene problemas en la entrada y salida de insumos debido al estado lamentable de las calles.

Olea de la Torre señaló que la propuesta ha sido presentada a buena parte del gabinete estatal, con el objetivo de que se dé impulso desde varios sectores, adicional a un proceso intenso de bacheo y rehabilitación de avenidas principales, rehabilitación profunda y la presentación de un programa de regularización y acompañamiento para el sector económico.

“El municipio está trabajando en todas sus áreas para para acercar la información, para acompañar los trámites y hacer los masajes, para tener un proceso de digital, mucho más eficiente, y en general, para establecer como un motor fundamental el desarrollo económico en el municipio, hablamos de un ejercicio permanente de generación de competitividad”

En encuentro con el sector económico, señaló que se está buscando la atracción de inversiones a través de las mejoras competitivas y la implementación de incentivos fiscales en el pago de previa, así como acompañamiento en la instalación y emisión de permisos, de manera ágil y con certeza jurídica

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