Se agotan hologramas de verificación; automovilistas buscan opciones en Edomex

La demanda de hologramas de verificación vehicular se ha agotado, principalmente para los hologramas cero, doble cero y uno, por lo que actualmente son muy pocos los centros que aún cuentan con existencias, lo que ha generado que automovilistas busquen alternativas en otras zonas de la entidad.

La demanda de hologramas de verificación vehicular se ha agotado, principalmente para los hologramas cero, doble cero y uno (Foto: Jimena Ruelas).

Carlos Benjamín Romero, gerente del Verificentro TO975 Electricistas Locales, informó que algunos conductores están trasladándose al otro lado del estado de México, donde podría haber mayor disponibilidad.

“Nosotros no sabemos en sí dónde mandarlos porque los mandamos a uno y llegan y ya no hay”, expresó.

Indicó que desde el sábado el centro dejó de recibir vehículos para verificación, debido a la falta total de hologramas.

“El día de mañana, ya va a entrar lo que es el “Hoy No Circula” aquí en el estado de México, pues muchos ya andan buscando la verificación, muchos ya hasta pagaron multas y todo eso, pero pues holograma ya no hay”, mencionó.

Romero explicó que las personas que pagaron multas durante esta semana o en días anteriores aún podrán verificar, aunque deberán hacerlo hasta enero, correspondiente al primer semestre de 2026. Recordó que el año pasado el gobierno estatal otorgó un plazo de 60 días para verificar a quienes realizaron cambio de placas, mientras que este año el periodo fue de solo 30 días.

Señaló que muchos propietarios de vehículos no aprovecharon ese plazo para regularizarse, por lo que ahora buscan la condonación de multas; sin embargo, consideró poco probable que se les otorgue este beneficio, ya que tuvieron la oportunidad de cumplir con el trámite y no lo hicieron en tiempo.

Cabe señalar que en el Verificentro TO974 de Adolfo López Mateos tampoco cuenta con hologramas.

Comentarios

comentarios