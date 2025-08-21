Se busca elevar a un rango Constitucional los programas sociales

Esta mañana, la Comisión Legislativa “Gobernación y Puntos Constitucionales” en conjunto con la Comisión Legislativa “Desarrollo y Bienestar” analizaron diversas iniciativas de decreto para adicionar o reformar el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia del derecho a la vivienda digna, bienestar, presentadas por diferentes grupos parlamentarios (Morena, PRI, movimiento ciudadano) y la titular del ejecutivo estatal.

Fotografía: (Especial legislatura)

Se aprobó en comisiones, un dictamen que propone reformas y adiciones a diversos párrafos del artículo 5 y al artículo 19 de la Constitución Política estatal, con el objetivo de garantizar recursos presupuestarios progresivos para programas sociales y elevar a rango constitucional derechos como la renta básica universal para mujeres mayores de 60 años y el acceso a una vivienda digna.

El dictamen integró diversas iniciativas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios, principalmente morena, PRI y movimiento ciudadano, así como una iniciativa del Poder Ejecutivo estatal. Entre las propuestas destacan la elevación a rango constitucional del programa “Mujeres con Bienestar”, la garantía de suficiencia presupuestal anual para programas sociales sin retrocesos y el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda digna.

La diputada Ruth Salinas Reyes, del grupo parlamentario movimiento ciudadano, puntualizó que el dictamen reconoce derechos prioritarios para grupos vulnerables y destacó la inclusión constitucional del derecho a una vivienda digna, aseverando que actualmente existen barreras económicas que impiden a jóvenes y familias acceder a una vivienda adecuada y accesible.

“Es necesario prever el acceso a una vivienda que no sea comprometida con créditos e hipotecarios inalcanzables, que pongan en riesgo otros derechos como la educación, la alimentación, la recreación. Y tenemos que ir más allá. La crisis de la vivienda afecta a quienes no tienen hogar, limita el derecho a habitar de forma segura, prioriza el negocio sobre las personas, profundiza la desigualdad comprometiendo el bienestar de próximas generaciones y perpetúa brechas de exclusión. Es aún difícil para las personas jóvenes”.

Finalmente, la legisladora Marta Azucena Camacho, resaltó la reducción de la pobreza a nivel nacional y estatal, vinculándola con los programas sociales implementados por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Añadiendo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos años 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza, resultado atribuido en gran parte a la implementación de programas sociales de bienestar:

“La misma encuesta de medición multidimensional de la pobreza 2024 de Inegi señala que el Estado de México 1.9 millones de personas salieron de la pobreza Esto sin duda gracias a la política social implementada en el Estado de México bajo la administración de nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Un aspecto importante del dictamen es que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos adecuados para garantizar el cumplimiento de estos derechos”

Es importante señalar que las iniciativas deben someterse a votación ante el pleno durante las sesiones ordinarias para su aprobación y ejecución.

Comentarios

comentarios