Se desplomó avión en Toluca; seis fallecidos

Un accidente aéreo se registró la tarde de este lunes en el municipio de Toluca, cuando una aeronave tipo jet se desplomó dentro de una nave industrial.

(Foto: Redes).

El siniestro ocurrió en la colonia Reforma, específicamente en el cruce de la calle Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec. El impacto generó una fuerte alarma entre los residentes de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave había partido de Acapulco, Guerrero, con destino a la capital mexiquense. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el desplome del jet.

Tras el impacto, se generó una explosión que causó un incendio y una densa columna de humo negro, la cual es visible desde diversos puntos del Valle de Toluca. El incidente ha provocado una intensa movilización de los servicios de emergencia. Al lugar han acudido cuerpos de rescate y bomberos de los municipios de Toluca, Metepec y Lerma, quienes trabajan para sofocar las llamas.

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Este sería el momento del desplome de una aeronave privada cerca del aeropuerto de Toluca…

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De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas e indica que mediante un reporte del Centro de Comando C5 la aeronave cayó sobre el Callejón de San Pedro Totoltepec, en San Pedro Totoltepec, en Toluca.

La aeronave, Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, perteneciente Servicios Aéreos Estrella transportaba a 10 personas: ocho pasajeros, piloto y copiloto. El primer reporte oficial indica que seis personas muertas.

El avión privado salió de Acapulco con destino a Toluca.

El lugar del accidente es muy cercano a la plaza comercial Sendero Toluca, distante a 5.5 kilómetros del aeropuerto toluqueño, el principal aeropuerto de la aviación privada en el centro del país. Al lugar del accidente han arribado cuerpos de bomberos y servicios de emergencias de los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, además de Cruz Roja, Secretaría de Seguridad y Protección Civil estatal.

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