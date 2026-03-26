Se deteriora (y emperora) servicio del tren México-Toluca

En la última semana, el servicio del tren México-Toluca, a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, que dirige Andrés Lajous Loaeza, se ha deteriorado con retrasos manifiestos en los lapsos de paso de los trenes, la ausencia de vigilancia en los vagones y la falta de sanción para quienes destruyen las instalaciones o incurren en comportamientos antisociales.

Retrasos constantes

Las aglomeraciones de usuarios se han hecho constantes debido a los retrasos (Foto; IG Toluco Soy).

Reportes de usuarios del Tren México-Toluca “El Insurgente“ indican que a partir de la puesta en marcha del tramo completo de Zinacantepec a Observatorio, durante una semana el paso de los trenes cumplió el anunció de Andrés Lajous de que la frecuencia de entre siete y 10 minutos, pero a partir de la segunda semana no existe certeza acerca de los horarios, especialmente entre Zinacantepec y Observatorio.

Además, existen reportes de usuarios que los trenes se quedan parados hasta 20 minutos en alguna de las estaciones en el valle de Toluca, provocando que un trayecto anunciado de 37 minutos se convierta en viajes de hasta dos horas e incluso hasta tres, lo que vuelve ineficiente este sistema de movilidad.

Sin vigilancia, dañan trenes

Los usuarios también han señalado que ya no existe vigilancia en el interior de los vagones, como en los primeros meses de operación, y ni siquiera en los andenes. Solamente hay presencia de vigilantes en la parte baja, en el acceso a las instalaciones así como en los torniquetes y máquinas expendedoras de recargas de la tarjeta de movilidad integrada, además de los rondines de la policía estatal y municipal.

Los convoyes han permanecido detenidos y aparentemente descompuestos, además del notorio vandalismo (Foto: Periodico El Valle).

La falta de vigilancia también ha causado que el interior de los trenes muestre daños, como rayones y mensajes pintados en asientos y ventanas, además de que algunos usuarios transportan maletas que exceden las dimensiones e incluso que viajen con mascotas. Los usuarios del tren han reportado incluso que algunas personas han dejado de respetar los asientos reservados, han orinado en los vagones y en los andenes, a diferencia de los primeros meses de operación, cuando había una vigilancia rigurosa y se impedían estos comportamientos.

Algunas usuarias del tren “El Insurgente” han señalado incluso que ya se producen algunos actos de acoso de parte de algunos usuarios varones que aprovechan la ausencia de vigilantes que hasta hace unas semanas mantenían el orden e impedían conductas fuera de la ley y del reglamento de uso del tren.

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