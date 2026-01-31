Se espera un sábado gélido y con cielo nublado en Toluca

Para este sábado 31 de enero, el Valle de Toluca registrará un día frío y con cielo predominantemente nublado. La temperatura máxima estimada es de 19°C y la mínima de 4°C, existiendo la posibilidad de heladas durante la madrugada en zonas altas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83%, y el viento se mantendrá ligero con dirección sur y una velocidad promedio de 2 km/h.

A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones para la región capital del Estado de México, con una probabilidad de lluvia del 0%. (Imagen: SMN)

La situación meteorológica a nivel nacional está marcada por la influencia del frente frío número 32 sobre el sureste y la península de Yucatán. Este sistema generará lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con precipitaciones puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico asociada al frente mantendrá un evento de «Norte» muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y el istmo y golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje elevado en las costas.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote). (Imagen: SMN)

Asimismo, se prevé la continuidad de un ambiente frío a muy frío en gran parte del territorio nacional, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste. Existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas superiores a los 3,800 metros sobre el nivel del mar de volcanes como el Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

De manera adicional, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico originará lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Guerrero, así como chubascos en diversas entidades del occidente, centro y sur del país.

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