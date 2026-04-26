Se inaugura en Toluca el Campeonato Estatal Mexiquense Zona Norte

Una de las actividades más coloridas de nuestro país donde se muestra la destreza en el manejo de la reata y dominio del caballo, con elegancia, belleza y porte para realizar una escaramuza, se podrá disfrutar en la Villa Charra de Toluca, los próximos tres meses con entrada totalmente gratuita.

(Foto: Arturo Pérez)

Con el Campeonato Estatal Mexiquense Zona Norte, reúne a las mejores asociaciones de la región, incluyendo equipos como Jilotepec III, Regionales de Atlacomulco y Finca Valenciana XXI.

Continuando con el legado de su familia en un deporte muy mexicano como la charreria, Rafael Osornio comentó que este es uno de los eventos más importantes que se desarrollan en la capital mexiquense.

“Es el evento más grande de charreria en el Estado de México, es uno de los estados más grandes de charreria federada en el país, después de Jalisco, tenemos alrededor de 100 contingentes varoniles, 90 femeniles, tenemos en todas las categorías equipos y es un gusto para nosotros como Asociación de Charros del Estado de México tenerlo en Toluca”.

Añadió que, la competencia promete un alto nivel y se posiciona como uno de las más importantes en el calendario deportivo del estado, destacando la infraestructura charra de Toluca.

(Foto: Arturo Pérez)

En cuanto al calendario de actividades, se divide en 27 días naturales, es decir únicamente fines de semana, viernes, sábado y domingo, por lo que se alarga tres meses de duración el evento y se terminan el día 21 de junio. Es muy importante recalcar que el Campeonato Estatal es totalmente gratuito no se cobra el acceso, solo el estacionamiento. Así que el público en general puede acudir para conocer un poco más de la cultura de la charreria.

Por último Rafael Osornio, informó que el evento es parte del proceso eliminatorio para el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, el cual ya tiene sede confirmada en la Arena Potosí, San Luis Potosí, a celebrarse del 17 de octubre al 9 de noviembre de 2026, Así que el estado de México buscará consolidarse como un referente de la charrería nacional.

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