Se incorporan 155 cadetes a la policía de Ecatepec

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec incorporó a 155 nuevos elementos que este jueves se graduaron de la Academia Municipal de Policía, la totalidad de los cuales cuentan con estudios de bachillerato y universidad.

Vilchis Conteras reiteró que el principio de combate a la corrupción, el cuidado de los ciudadanos y el fomento de los valores permite tener una nueva policía sin corrupción y sin pactar con la delincuencia.

Durante la ceremonia de graduación, el alcalde precisó que durante las administración del año 2016 al 2018, los responsables de la seguridad pública únicamente integraron a la corporación a 67 elementos, mientras que en un solo acto se sumaron 80 hombres y 75 mujeres para un total de 155 agentes de seguridad nuevos que saldrán a la calle. De los nuevos elementos; 30% cuentan con estudios universitarios concluidos.

“Es importante dejar en claro que Ecatepec está cambiando y lo digo con datos contundentes, con datos en la mano; por mencionar voy a decirle que en 2016 al 2018 se contrataron 67 policías municipales, tan solo hoy estamos integrando a las filas de nuestra corporación 155 nuevos elementos y como lo mencionamos con la preparación y los valores para servir a la sociedad”, precisó Vilchis Contreras.

Agregó: “Si se dan cuenta tan solo en el 2022 y 2023 hemos contratado 102% más elementos que en los tres años pasados de administración. Además son jóvenes que no están aquí por ser ahijados de alguien, amigos de algún político, sino por su propio esfuerzo, decisión, dedicación y porque quieren entregar su vida a esta importante tarea”.

El munícipe detalló que desde hace cuatro años inició una gran cruzada por la reconstrucción de Ecatepec basada en los valores, la protección de las familias, y respeto a las personas para recobrar la esperanza en un mejor futuro para los habitantes del municipio.

Por ello reconoció el esfuerzo de los cadetes que se suman a las filas de la seguridad para salvaguardar la integridad y los bienes de los ecatepenses, quienes reclaman buenos policías, mejor preparados, que conozcan la ley y los reglamentos pero también que estén comprometidos con el municipio.

“Estos jóvenes no solo están formando la esperanza, queremos que sean buenos policías, estamos formando buenas personas, buenos ciudadanos, mismos que se encargarán de la tarea más importante que puede tener cualquier gobierno que es la de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los habitantes, de ese tamaño es la responsabilidad que ponemos en sus manos”, reiteró el edil.

“Una policía sin corrupción, sin complicidades, sin privilegios para nadie y dispuesta en todo momento a dar la batalla en contra de quienes nos hacen daño, de quienes roban de quienes envenenan a nuestros hijos a nuestras hijas, a nuestros jóvenes de quienes quisieran ver a Ecatepec convertido en un campo de guerra entre criminales como pasa en algunas ciudades y aquí no va a suceder desde que no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que suceda porque aquí tenemos un gobierno que no descansa ni un solo momento y porque además Ecatepec no pacta con mafiosos”, sentenció.

Enfatizó que el gobierno vela por la libertad y los derechos de la gente, “no solo con más policías, sino con su capacitación, con el equipamiento y el compromiso de sacar adelante a Ecatepec”.

El presidente municipal en compañía de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad de México, policía estatal y la Fiscalía estatal, realizaron la entrega simbólica de uniformes, armamento y patrullas a los 155 elementos que se incorporan a las filas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

En el evento el alcalde entregó un reconocimiento a la trayectoria superior a los 30 años, a los agentes Jorge Venancio Mendoza Villegas, José Luis Hernández Ramírez, Natalia González Fuertes, González Baeza Marisela y Alberto Ramiro Álvarez Aguilar, este último recibió un estímulo económico debido a que durante 37 años de servicio no ha tenido ninguna falta o incapacidad que le haya hecho faltar a sus labores.

