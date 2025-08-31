Se invita a las y los empresarios a que no discriminen a las personas por su edad

Dado que las personas adultas mayores en el Estado de México no cuentan con una actividad remunerada y muchas de ellas desean seguir siendo económicamente activas y, por su parte, la juventud también enfrenta altos niveles de desempleo; la diputada María del Carmen de la Rosa hizo un llamado a las y los empresarios y comerciantes a no discriminar a las personas por su edad.

María del Carmen de la Rosa (Foto: Jimena Ruelas).

“Las personas adultas tienen mucha capacidad y experiencia que puede ser explotada y que además puede traer grandes beneficios a sus empresas y que son personas activamente económicamente”.

