Se mantiene clima caluroso en el valle de Toluca

Este jueves, el valle de Toluca continuará con clima caluroso. Al amanecer, temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. Esperamos cielo mayormente despejado, con ambiente caluroso.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 26 grados. Tendremos vientos de dirección sur y sureste, con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. Menos de 10 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca espera ambiente caluroso (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, condiciones de cielo con nubes dispersas, ambiente templado y bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia.

La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados y la máxima de 31 a 33 grados. Prevalece la onda de calor en el Estado de México (oeste). Tendremos viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Temperatura extremadamente calurosa en el país

Se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Sin embargo, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México (oeste), Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste).

Persiste la onda de calor en la mayor parte del país (Foto: SMN).



La onda de calor finaliza en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

El nuevo frente frío, número 48, ingresará y se extenderá sobre el noreste mexicano, en combinación con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, originarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca.

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