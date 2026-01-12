Se mantiene Teotihuacán como segunda zona arqueológica más visitada

La Secretaría de Turismo informó que entre enero y noviembre de 2025, 19.5 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas del país.

(Foto: especial).

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante ese periodo las zonas arqueológicas de México recibieron 9.0 millones de visitantes, de los cuales 63 por ciento fueron nacionales y 37 por ciento extranjeros, lo que representó un incremento de 3.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024. Las zonas arqueológicas más visitadas en el mismo periodo fueron Chichén Itzá, con 2.0 millones de visitantes; Teotihuacán ubicada en el estado de México registró una afluencia de 1.6 millones de visitantes; y Tulum, con 980 mil visitantes.

Durante los primeros once meses del año, los museos del país registraron 10.5 millones de visitantes, 89 por ciento corresponden a visitantes nacionales, mientras que 11 por ciento correspondió a visitantes extranjeros. Esta cifra significó un aumento anual de 16.0 por ciento respecto a enero–noviembre de 2024.

Los museos con mayor afluencia fueron el Museo Nacional de Antropología, que concentró 43 por ciento del total de las visitas; el Museo Nacional de Historia, con 23 por ciento; y el Museo del Templo Mayor, con 4 por ciento, todos en Ciudad de México.

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