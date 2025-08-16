Se pone guapo el Bordo San Elías de Toluca con más de 4 mil árboles

Más de 200 personas, entre vecinos y trabajadores del Gobierno municipal, se reunieron para sembrar más de 4 mil árboles en el Bordo San Elías, ubicado en la Subdelegación Cerrillo Piedras Blancas y lograr ser pinga guapa y verde.

Con estas acciones, el gobierno de Toluca reafirma su compromiso con el medio ambiente, la creación de pulmones verdes y la construcción de un municipio más sostenible y saludable para las y los toluqueños (Foto: Especial).

Como parte del programa municipal Toluca se pone verde que busca recuperar áreas verdes, fortalecer la biodiversidad y contribuir a la mitigación del cambio climático, fueron plantadas especies como pino pátula, sauce llorón, fresno y álamo plateado, lo que favorecerá la recuperación del esplendor de este importante cuerpo de agua y se hizo un llamado a la población a cuidar los ejemplares para que en el futuro se tenga una zona ecológica importante.

El alcalde reconoció el esfuerzo y la coordinación de al menos siete áreas de gobierno, entre ellas la Secretaría del Ayuntamiento, la Consejería Jurídica y las direcciones generales de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, así como de Seguridad y Protección, cuyo trabajo conjunto permitió concretar esta acción ambiental en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Quienes participaron coincidieron en señalar que estás actividades les llena de orgullo, ya que plantar un árbol es sembrar vida, pues producen oxígeno, infiltran agua al subsuelo y favorecen la recarga de los mantos acuíferos.

