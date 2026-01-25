Se prevé un día despejado y frío en el Valle de Toluca este domingo

El pronóstico para este domingo 25 de enero en el Valle de Toluca indica un día de cielo poco nuboso a despejado, sin probabilidad de lluvia. Se espera una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 3°C, con condiciones típicas de la temporada invernal. La humedad relativa será del 49% y los vientos soplarán del suroeste con una velocidad promedio de 4 km/h y ráfagas de hasta 8 km/h.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. (Foto: SMN)

A nivel nacional, los sistemas meteorológicos más activos se concentrarán en el norte del país. La tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre esa región durante la mañana, interactuando con un río atmosférico. Este fenómeno ocasionará lluvias y chubascos en los estados del norte, además de la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua durante las primeras horas del día.

De manera simultánea, se pronostican condiciones para lluvia engelante (freezing rain) en áreas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, un fenómeno que ocurre cuando la precipitación líquida se congela al contacto con superficies a temperaturas bajo cero, generando capas de hielo.

El frente frío núm. 31 se ha disipado frente a la costa occidental de la península de Baja California.(Foto: SMN)

Para la tarde, se espera que la tercera tormenta invernal se desplace hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar directamente al territorio mexicano. Esto permitirá una gradual estabilización de las condiciones en el norte del país, aunque las temperaturas frías persistirán.

Para el Valle de Toluca y la región centro de México, la influencia de estos sistemas del norte será mínima en términos de precipitación, pero contribuirá a mantener un ambiente fresco y seco durante el día, con noches y madrugadas frías, típicas del invierno. Se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

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