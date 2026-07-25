Se prevén intervalos de chubascos en el Valle de Toluca para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, sábado 25 de julio, cielo poco nuboso en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 22 grados Celsius y mínima de 5 grados, humedad relativa del 76 por ciento y viento del noreste con velocidad de 5 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 5 kilómetros por hora. Se espera una precipitación estimada de 2 litros por metro cuadrado, con probabilidad de lluvia en la región.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen: SMN)

El monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Se esperan intervalos de chubascos en el Estado de México, incluyendo el Valle de Toluca, como parte de las precipitaciones que afectarán el centro del país.

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el sur del golfo de México, así como el ingreso y avance de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. El ingreso de aire húmedo del Pacífico y golfo de México generará intervalos de chubascos en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste y noreste). Se recomienda a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades.

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