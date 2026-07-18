lunes, octubre 19, 2026
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Se prevén lluvias en el Valle de Toluca para este sábado

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Redacción Así Sucede
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El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, sábado 18 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 21 grados Celsius y mínima de 5 grados, humedad relativa del 87 por ciento y viento del este con velocidad de 4 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 8 kilómetros por hora.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen: SMN)

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, así como chubascos y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional. Se esperan lluvias puntuales fuertes en el Valle de Toluca, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste de México, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. El monzón mexicano y circulaciones ciclónicas generarán lluvias en la mayor parte del país, con intensidad variable según la región.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, la onda tropical número 19 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico podrían dar origen a un ciclón tropical al sur de Jalisco y Colima, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución. Se recomienda a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades.

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