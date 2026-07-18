Se prevén lluvias en el Valle de Toluca para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, sábado 18 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 21 grados Celsius y mínima de 5 grados, humedad relativa del 87 por ciento y viento del este con velocidad de 4 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 8 kilómetros por hora.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen: SMN)

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, así como chubascos y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional. Se esperan lluvias puntuales fuertes en el Valle de Toluca, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste de México, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. El monzón mexicano y circulaciones ciclónicas generarán lluvias en la mayor parte del país, con intensidad variable según la región.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, la onda tropical número 19 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico podrían dar origen a un ciclón tropical al sur de Jalisco y Colima, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución. Se recomienda a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades.

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