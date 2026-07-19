Se prevén lluvias puntuales fuertes en el Valle de Toluca para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, domingo 19 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 21 grados Celsius y mínima de 5 grados, humedad relativa del 70 por ciento y viento del este con velocidad de 3 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 6 kilómetros por hora. Se espera una precipitación estimada de 5 litros por metro cuadrado.

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. (Imagen: SMN)

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa y Chihuahua; puntuales muy fuertes en Durango; y puntuales fuertes en diversas entidades, incluyendo el norte, centro y oeste del Estado de México, donde se ubica el Valle de Toluca. Se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y oeste del Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. La inestabilidad atmosférica y canales de baja presión generarán lluvias en la mayor parte del territorio nacional, con intensidad variable según la región.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noreste y noroeste del país, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. La depresión tropical Seis-E, ubicada al sur de la península de Baja California, no representará peligro para México. Se recomienda a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades.

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