martes, octubre 20, 2026
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Se prevén lluvias puntuales fuertes en el Valle de Toluca para este domingo

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Redacción Así Sucede
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El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, domingo 19 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 21 grados Celsius y mínima de 5 grados, humedad relativa del 70 por ciento y viento del este con velocidad de 3 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 6 kilómetros por hora. Se espera una precipitación estimada de 5 litros por metro cuadrado.

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. (Imagen: SMN)

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa y Chihuahua; puntuales muy fuertes en Durango; y puntuales fuertes en diversas entidades, incluyendo el norte, centro y oeste del Estado de México, donde se ubica el Valle de Toluca. Se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y oeste del Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. La inestabilidad atmosférica y canales de baja presión generarán lluvias en la mayor parte del territorio nacional, con intensidad variable según la región.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noreste y noroeste del país, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. La depresión tropical Seis-E, ubicada al sur de la península de Baja California, no representará peligro para México. Se recomienda a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades.

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