Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el Valle de Toluca para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, domingo 5 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 20 grados Celsius y mínima de 7 grados, humedad relativa del 79 por ciento y viento del sur con velocidad de 2 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 3 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con precipitación estimada de 14 litros por metro cuadrado.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. (Imagen: SMN)

La entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral, un canal de baja presión sobre la Mesa del norte en interacción con inestabilidad atmosférica, y la onda tropical número 15 frente a las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en diversas entidades del occidente del país. El ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, en combinación con un canal de baja presión en el sureste y una circulación ciclónica en niveles altos sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, especialmente en el sureste y suroeste de la entidad, donde se ubica el Valle de Toluca.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo, y continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y noreste de la República Mexicana.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducir la velocidad al circular por vialidades y mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

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