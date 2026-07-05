Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el Valle de Toluca para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, domingo 5 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 20 grados Celsius y mínima de 7 grados, humedad relativa del 79 por ciento y viento del sur con velocidad de 2 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 3 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con precipitación estimada de 14 litros por metro cuadrado.
La entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral, un canal de baja presión sobre la Mesa del norte en interacción con inestabilidad atmosférica, y la onda tropical número 15 frente a las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en diversas entidades del occidente del país. El ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, en combinación con un canal de baja presión en el sureste y una circulación ciclónica en niveles altos sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, especialmente en el sureste y suroeste de la entidad, donde se ubica el Valle de Toluca.
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo, y continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y noreste de la República Mexicana.
Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducir la velocidad al circular por vialidades y mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.