Se pronostica cielo medio nublado para este sábado en el Valle de Toluca

Para este sábado 10 de enero, se pronostica un cielo medio nublado en la ciudad de Toluca y su valle. La temperatura máxima estimada es de 20 grados Celsius, mientras que la mínima descenderá hasta los 5 grados Celsius.

La probabilidad de lluvia para la zona es del 0%, según el reporte meteorológico. La precipitación acumulada esperada también es de 0 litros por metro cuadrado. Las condiciones atmosféricas se mantendrán mayormente secas en la región.

La humedad relativa del aire se ubicará en torno al 46%. (Foto: SMN)

En cuanto a las condiciones de viento, se espera una dirección predominante del noreste. La velocidad promedio del viento será de 5 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 kilómetros por hora.

La temperatura del punto de rocío, indicador de la humedad en el aire, será de 2 grados Celsius. Este valor sugiere una sensación de aire relativamente seco durante el día.

A nivel nacional, el sistema meteorológico dominante es el Frente Frío Número 27, el cual recorrerá la vertiente del Golfo de México. Su interacción con un canal de baja presión a lo largo del litoral generará lluvias significativas en otras regiones del país, aunque sin afectación directa pronosticada para el centro del Estado de México.

Los estados que podrían registrar lluvias puntuales intensas son Puebla (en la Sierra Nororiental y el Valle Serdán), Veracruz (en las regiones de Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (en la zona este), Chiapas (en el noroeste y norte) y Tabasco.

Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche. (Foto: SMN)

Otras entidades con pronóstico de lluvias puntuales fuertes incluyen a San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte). Finalmente, se esperan chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones no impactarán el clima seco y templado previsto para el Valle de Toluca.

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