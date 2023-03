Se quejan ediles en hostigamiento en Ecatepec

A pesar del exhorto realizado por la Cámara de Diputados al presidente de municipal de Ecatepec y autoridades del ayuntamiento, “para que cesen los actos de hostigamiento y molestia hacia integrantes del cabildo”, de acuerdo con la segunda síndica de Ecatepec, María Elena Germán Rivero, la situación se agravó, Ecatepec no cuenta con presupuesto aprobado y se retuvieron salarios de trabajadores municipales.

Los ediles que han rechazado la propuesta original del presupuesto por parte de la presidencia de Ecatepec, han acudido a la presidencia para estar presentes en la sesión de cabildo de manera presencial, sin embargo les han negado el acceso, y se han cancelado las reuniones (Foto: especial ediles de Ecatepec).

“Lejos de tener pues buenos resultados digamos derivado del exhorto, pues le comento por el contrario, realmente se ha puesto un poco más grave la situación de la violencia política en este sentido”.

De acuerdo con la edil, todo derivó de la no aprobación del presupuesto propuesto por el presidente municipal Fernando Vilchis.

“De ahí se viene todo el tema del enojo del presidente, porque era un presupuesto que venía muy a modo, a gastos personales, a gastos de publicidad y ahorita por los temas electorales y demás programas sociales; entonces, nosotros habíamos hecho una propuesta anterior de un presupuesto en el que se aumentará la obra pública acerca de mil millones de pesos y no a todo lo que él le estaba aumentando; los programas sociales que él quería meter son 200 millones para una tarjeta que le denomina la valedora, a otro de 15 millones que le denominan tarjeta arco iris para la comunidad LGBT, la valedora es para padres y madres solteras jóvenes menores de 29 años”.

Tras el exhorto emitido por la Cámara de diputados la semana pasada para que el municipio de Ecatepec tuviera un presupuesto, dado que el tiempo límite para la entrega del presupuesto al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, fue el 28 de febrero.

En un primer momento, refirió, la presidencia y tesorería retuvieron los pagos de las segunda quincena de febrero, de los cerca de 7 mil trabajadores argumentando que no había dinero para pagarles, pues no se había aprobado el presupuesto, sin embargo, la nómina es un gasto previsto en la Ley para garantizar que esto no ocurra durante los tres primeros meses.

Documentación probatoria de los dichos expresados por la segunda síndica de Ecatepec, María Elena Germán Rivero (Foto: cortesía 2da síndico de Ecatepec). Documentación probatoria de los dichos expresados por la segunda síndica de Ecatepec, María Elena Germán Rivero (Foto: cortesía 2da síndico de Ecatepec). Documentación probatoria de los dichos expresados por la segunda síndica de Ecatepec, María Elena Germán Rivero (Foto: cortesía 2da síndico de Ecatepec).

Ante la movilización de trabajadores sindicalizados del Suteym, y un representante de algunos policías de seguridad pública, también reclamaron, la falta del pago de seguros, aumentos de suelos, la falta de uniformes y por trato inhumano los trabajos 24 por 24; finalmente se realizaron los pagos de salarios excepto a los ediles y personal a su cargo, el cual asciende a alrededor de 80 personas, que de acuerdo con Germán Rivero, en el caso del personal sindicalizado, han recibido visitas para que se cambien de áreas y eviten su despido, lo cual, es un acto para mermar su personal, y se suma al hostigamiento en su contra.

Destacó además que se ha citado a cabildos para realizarse a las 4:00 h de manera digital, y se ha expulsado de estas sesiones virtuales a ediles, o se les ha negado el acceso; por lo que sus votos no han sido tomados en cuenta. Situación por la cual, en el caso de la sesión extraordinaria para aprobar el presupuesto, los siete ediles inconformes con la propuesta original de presidencia, se han reunido en un solo lugar, sin embargo, se han cancelado las reuniones para tratar el tema, aunado a que la Secretaría del ayuntamiento no ha avalado la solicitud de estos, para llevar a cabo cabildos y aprobar el tema, tomando dichas solicitudes por ciudadanos y no como ediles.

Sumado a estos hechos, de manera particular, María Elena Germán Rivero informó que denunciará ante l Comisión de Derechos Humanos, la discriminación que ha sufrido como persona con discapacidad, ya que al trasladarse en silla de ruedas, requiere del correcto funcionamiento del elevador del palacio municipal para su movilidad, sin embargo, y a pesar de que por escrito se le ha notificado que funciona correctamente, cuando requiere del mismo, este se encuentra fuera de servicio, infraestructura que no solo requiere la edil, sino también la ciudadanía.

Comentarios

comentarios