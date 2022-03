Se realizó el proceso selectivo de Squash en el Edomex

El complejo de Squash que se ubica en la Ciudad Deportiva de Zinacantepec, Estado de México, fue el escenario para que se desarrollará el selectivo de la especialidad rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Poco a poco la selección mexiquense se va definiendo para el evento más importante del país a nivel nacional en las categorías infantil y juvenil la cual se desarrollará en el mes de marzo.

El el titular de la Asociación del Estado de México Luis Enrique Tepoz, dijo que el objetivo de desarrollar el de evento de manera continua es que las y los 32 jugadores seleccionados tengan un mayor fogueo donde puedan incrementar su nivel deportivo, al tiempo que los entrenadores los observan para ver sus fortalezas y puntos débiles y así prepararlos para sus próximos compromisos.

Destacó que esta competencia, fue de carácter obligatorio para los mexiquenses que se estarán en los Selectivos Nacionales convocados por la Federación Mexicana de Squash y que son los filtros definitivos para llegar a los Juegos Nacionales Conade.

Las categorías participantes del evento fueron Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 23, en ambas ramas. Asimismo añadió que una vez definida la selección estatal mexiquense, los entrenadores desarrollarán un programa específico para los deportistas, primero con la intención de llegar lo mejor posible a la justa nacional y posteriormente para pelear por los primeros lugares de sus respectivas categorías.

