Se registró fuga de gas en Prepa de la UAEM

Este jueves se registró una fuga de gas en el Laboratorio de Química del Plantel «Dr. Ángel María Garibay K.» de la Escuela Preparatoria. El incidente se originó por un error humano, ya que un alumno dejó abierta una llave de gas tras concluir una práctica, lo que provocó la concentración de olor a metil mercaptano y alertó a la comunidad.

De manera inmediata, las brigadas internas del plantel actuaron realizando la ventilación del área y el cierre de la válvula principal de gas. Posteriormente, se revisaron las instalaciones y se determinó que no existía riesgo para la población, por lo que se reanudaron las actividades normales de la comunidad de este espacio universitario.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos Toluca y de Seguridad Pública, tras recibirse una llamada al número de emergencias 911.

Al momento, las actividades en el Plantel se desarrollan con normalidad y sin riesgo alguno para la comunidad.

