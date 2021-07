Se reúnen gobernador con Elisa Carrillo y otros bailarines de ballet que representarán el festival Danzatlán en Edomex

El Gobernador del Estado de México se reunió con el grupo de bailarines que presentará los espectáculos del festival Danzatlán, que incluye las Galas de “Elisa y Amigos”, que encabeza la primera bailarina del Staatsballett, Berlín, la mexiquense Elisa Carrillo Cabrera.

Asiste mandatario estatal a un ensayo de la mexiquense Elisa Carrillo, el también primer bailarín de Staatsballett, Berlín, Mikhail Kaniskin, y otros danzantes de diversas compañías, en el escenario del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac (Foto: Especial).

El mandatario estatal subrayó que este proyecto cultural es producto del trabajo de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, en coordinación con el Gobierno del estado, ya que comparten el objetivo de que cada vez sean más los jóvenes y las familias que se acerquen a este tipo de expresiones culturales.

“Una bailarina extraordinaria, que además es la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, y hoy está con nosotros, porque a través de la Fundación Elisa Carrillo, y en conjunto con el Gobierno del estado, estamos haciendo un festival que es su tercera edición, y que busca promover la cultura, la danza en particular, para que jóvenes, familias, puedan estar cada vez más cerca de la cultura”, expresó el Gobernador.

En el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, ante bailarines y staff técnico, el mandatario mexiquense reconoció el talento de la también embajadora de la cultura en México, y subrayó el trabajo que ha hecho en esta disciplina, y que a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, este año, cuidando los aforos en presentaciones, se ha logrado promover la danza a través de plataformas digitales.

“Reconocer que a pesar de las dificultades de, por ejemplo, el año pasado no poder tener estos encuentros ya en espacios culturales, este año ya con cuidado de aforo, eso no ha impedido que la cultura, la danza en particular, no se siga promoviendo.

“Han hecho un gran esfuerzo por llevar actividades de manera virtual para que todas las familias que así lo deseen, a través de las transmisiones, de los programas que se llevan a cabo, puedan estar cerca de la cultura, cerca de la danza”, reconoció.

Asimismo, explicó que este festival iniciará la noche de este 30 de julio, en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan; el sábado llegará al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, y el domingo próximo al escenario del Teatro Morelos, en Toluca.

El espectáculo comenzará con la Gala de Estrellas del Ballet “Elisa y Amigos”, con artistas internacionales de la danza clásica como Mikhail Kaniskin y Yolanda Correa, del Ballet de Berlín, así como Kristina Kretova e Igor Tsvirko, protagonistas del Bolshoi Ballet; y Lucía Lacarra y Matthew Golding, estrellas de la Ópera de Múnich.

Además, el Gobernador explicó que la próxima semana el festival ofrecerá una serie de actividades, como talleres, clases, pláticas y exposiciones, con la finalidad de impulsar la cultura dancística en territorio mexiquense.

La primera bailarina de ballet, originaria de Texcoco, Elisa Carrillo, externó el orgullo que siente al representar al país y al Edoméx, y dijo estar agradecida y contenta por pisar nuevamente los escenarios mexiquenses, lo cual se ha dificultado debido a la emergencia sanitaria, que afecta también al mundo de la danza.

“Estoy inmensamente agradecida por el apoyo, por siempre estar detrás de nosotros, por ayudar a promover la danza, el arte y la cultura. Y también decirles que todos los compañeros, los amigos que me acompañan, que vienen de diferentes compañías del mundo, están felices de llegar a nuestro país, de ver que tenemos un público maravilloso, que tenemos mucho apoyo y, sobre todo, que esto es algo muy especial en esta situación que estamos pasando”, manifestó.

Acompañado por Germán Campos Valle, Vicerrector de Desarrollo y Director del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, y por la Secretaria de Cultura y Turismo estatal, el mandatario mexiquense presenció un ensayo que realizó la mexiquense Elisa Carrillo, el primer bailarín del Staatsballett, Berlín, Mikhail Kaniskin y otros danzantes.

En el festival Danzatlán también habrá funciones virtuales, que se transmitirán en las plataformas de la Secretaría de Cultura y Turismo, y de Danzatlán, e incluirá conversatorios virtuales, clases magistrales, ciclo de cine y videodanza, con la participación de grandes figuras del ballet y compañías nacionales e internacionales.

