Se suspendió paro de transporte en el valle de Toluca

El paro del transporte público previsto para este lunes 1 de septiembre a partir de las 4:30 de la mañana se suspendió de último momento, tras confirmarse una reunión entre concesionarios y funcionarios del Gobierno del Estado de México programada para las 9:00 horas de este mismo día. La decisión evitó la paralización de miles de rutas en el Valle de Toluca y en el área metropolitana, que habrían afectado a por lo menos un millón de usuarios diarios.

En una madrugada lluviosa, el transporte está transitando con menor frecuencia (Foto: Así Sucede).

En total, 33 empresas transportistas de la región habían anunciado la suspensión de actividades en protesta por la negativa de la Secretaría de Movilidad de autorizar un incremento en la tarifa, que actualmente se mantiene en 12 pesos y que los concesionarios exigen elevar a 16 pesos, argumentando el alza en combustibles, refacciones, impuestos y la inflación acumulada de los últimos tres años. Según sus cálculos, operar con la tarifa vigente representa pérdidas para cientos de choferes y dueños de unidades, además de dificultar la renovación de un parque vehicular donde más del 40% de los autobuses supera los 15 años de antigüedad.

Aunque se suspendió el paro y los bloqueos del transporte público, hay líneas que no están prestando el servicio en el valle de Toluca…

Así lo constatamos en un recorrido y en estas imágenes desde Paseo Tollocan, donde es visible un menor paso de autobuses pic.twitter.com/sDlLn0ga1f — Así Sucede Toluca (@Asi_Sucede) September 1, 2025

De haberse concretado, el paro habría impactado no solo en el transporte urbano, sino también en el interurbano que conecta municipios como Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma y Almoloya, además de rutas hacia la Ciudad de México. Autoridades estatales advirtieron que una suspensión generalizada podría tener repercusiones económicas al dejar a trabajadores, estudiantes y comerciantes sin movilidad en el inicio de semana.

Aunque la protesta se pospuso, la mañana de este lunes el flujo y la frecuencia de los autobuses se mantuvo menor al habitual, lo que generó molestias entre usuarios que esperaron más tiempo en paraderos clave. La negociación con el gobierno definirá si el aumento a la tarifa se concede, o si la amenaza de paro se reactivará en los próximos días.

