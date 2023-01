¡Se van a quedar con las ganas! Movimiento Ciudadano irá sólo por la gubernatura afirma Rodrigo Samperio

De acuerdo con el diputado federal Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, los partidos que quisieran alianza con Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura del estado de México se quedarán con las ganas de concretar, ya que su partido irá sólo en la contienda.

Para el diputado federal, no pueden permitir que una vez más el estado de México siga en las sombras, por lo que tienen que convencer a los mexiquenses de que si quieren resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, por lo que ya perfilan una nueva opción que regrese la dignidad al estado de México.

“Se van a quedar con las ganas porque no podemos ir en alianza con los que están dañando al país, y con los que están dañando tanto a nuestro estado (…) nuestra política es sin Alianza más que con los ciudadanos porque no podemos pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes”.

“Todavía estamos definiendo y no me corresponde decir eso, pero créame que vamos a tener un gran perfil (…) nuestra plataforma política se trata en una verdadera inversión para combatir lo que tenemos, ¿A qué se trata?, en lugar de invertir en más policías, tenemos que invertir en educación, en emprendimiento, en fomentar un salario digno a los mexiquenses, eso va a creer que los jóvenes y las personas no caigan en prácticas delictivas, no caigan en las redes del crimen organizado”.

Finalmente y con base en las encuestas que no posicionan en este momento a Movimiento Ciudadano con preferencias altas, afirmó que su partido, va a dar la sorpresa, ya que Movimiento Ciudadano no es una persona, sino un equipo, pues los problemas del estado de México no lo va a resolver una persona, pues se tiene que resolver de la mano de un equipo que sepa qué hacer.

