Secretaría de Cultura del Edomex ofrece actividades gratuitas en 19 circuitos regionales

La Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México ofrecerá una amplia programación de actividades culturales gratuitas del 19 al 25 de enero en los 19 Circuitos Regionales de la entidad. Las actividades forman parte del programa «Cultivamos Arte, Cosechamos Cultura» e incluirán presentaciones teatrales, talleres, exposiciones y conciertos.

La Secretaría de Cultura invita a participar del 19 al 25 de enero, en los 19 Circuitos Regionales. (Foto: Especial)

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales de la dependencia en Facebook, X (Twitter) e Instagram, bajo el usuario @CulturaEdomex. El objetivo de la iniciativa es acercar diversas expresiones culturales a los habitantes de todas las regiones del estado.

Entre las actividades programadas destaca en Tenancingo, perteneciente al Circuito 17 «Raíces Activas. Tlalli-Ixtli», el taller artesanal «Cultivo y rescate de la bebida ancestral: el pulque». Este se llevará a cabo del 23 al 25 de enero a las 17:00 horas y explicará el proceso completo de elaboración de esta bebida tradicional, desde el raspado del maguey hasta su obtención final.

En San Simón de Guerrero, dentro del Circuito 18 «Sur de Minas. Arte y mezcal», se impartirá el taller de grabado «Zullin amantoli» el 22 de enero a las 12:00 horas. Este taller está dirigido a infancias y juventudes con el objetivo de acercarlas a las técnicas tradicionales del grabado y la impresión artesanal.

En el Circuito 5 «Comunidad Cultural del Cerro del viento», ubicado en Ecatepec, las actividades iniciarán el día 19 de enero a las 11:00 horas con la presentación teatral «Zona de risas: Circo pa’l barrio», un espectáculo que se caracteriza por romper con los escenarios convencionales e incorporar la improvisación. Posteriormente, se realizará el concierto «DIAH», la proyección de un documental sobre la Comunidad Cultural del Cerro del Viento y las presentaciones musicales de los grupos «Skalectricos», «Jezzy P» y «Valkirias Ska».

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