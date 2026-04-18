Secretaría de las Mujeres convoca a concurso de fotografía para niñas, niños y adolescentes

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna Edoméx) , invita a participar en el concurso de fotografía “Así veo mi mundo” , un espacio para expresar mediante imágenes aquello que hace único su entorno.

Regístrate hasta el 30 de abril. (Imagen: Especial)

Con esta convocatoria se fomenta la participación, la expresión y la creatividad de las y los más pequeños, al reconocerlos como parte esencial de sus comunidades y titulares de derechos. A través de la fotografía compartirán su visión de la vida, su comunidad, sus sueños, alegrías y también los desafíos que enfrentan.

Podrán participar con materiales tomados con cámara fotográfica o teléfono celular en tres categorías: A) de 6 a 9 años, B) de 10 a 13 años y C) de 14 a 17 años.

Los requisitos son: presentar una fotografía original tomada por la niña, niño o adolescente participante. Deberá enviarse en formato digital (JPG o PNG), con resolución adecuada para impresión o difusión en redes sociales (300 píxeles por pulgada), y solo se podrá registrar una fotografía por participante.

Las fotos deberán enviarse al correo electrónico: [email protected] con una descripción de la misma en formato Word (.docx), así como los datos de contacto del padre, madre o tutor. No se aceptarán imágenes que vulneren derechos, dignidad o privacidad de otras personas.

Se otorgarán reconocimientos a los tres primeros lugares de cada categoría, así como menciones honoríficas. La selección de las fotografías ganadoras estará a cargo de las y los integrantes del Sipinna Edoméx.

La fecha límite de participación es el 30 de abril de 2026. Las bases completas están disponibles en la página web y redes sociales de la Secretaría de las Mujeres.

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