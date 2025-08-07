Secretaría de Medio Ambiente no presenta inventario actualizado de contaminantes en Edomex

La Secretaría de medio ambiente del Estado de México, al momento no ha presentado el inventario de agentes contaminantes para la emisión de carbono, con lo cual se podría tener un diagnóstico sobre las condiciones de calidad del aire que privan en la zona metropolitana, y con esto justificar la aplicación del programa “Hoy no circula” en la capital Mexiquense.

La medida busca mejorar la calidad del aire y reducir emisiones contaminantes en 22 municipios mexiquenses. (Foto: especial).

Derik Roa, Presidente de Eco Urban señaló que al momento lo que se ha vislumbrado, es que esta política tiene fines meramente recaudatorios y no objetivos claros de medición y reducción de los contaminantes en la zona.

Aún cuando a nivel nacional, las estimaciones marcan que son los vehículos de transporte público, los que tienen mayores emisiones a la atmósfera, en esta zona del Estado De Mexico, no se tiene un diagnóstico de cuáles son las fuentes más contaminantes y los porcentajes con los que aportan a dichas emisiones.

Adicional a esto se buscaría tener otro tipo de medidas que determinen políticas públicas para la emisión de esta y otras fuentes contaminantes, así como conocer el destino de las multas que se cobrarían ante faltas, y como podrían estas solucionar de manera específica al problema ambiental

El inventario de agentes contaminantes fue actualizado por última vez en 2017, es decir hace ocho años sin que se hayan materializado acciones específicas en la materia, además, habría que considerar a cuyas unidades que han hecho conversión a gas, o que trabajan de manera híbrida para poder determinar la aplicación o no del programa “Hoy no circula”

El representante social diseñó que adicional a las emisiones contaminantes, se requiere una serie de medidas que mejoren las condiciones de vida y salud de la población, entre las que se establecen políticas de economía, circular, manejo adecuado de residuos, esquemas de reciclaje y sobretodo asegurar servicios básicos a la población, como es el tema de la infraestructura pública, los servicios de recolección de basura y la dotación de agua

