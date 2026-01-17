Secretaría de Seguridad detiene a presunto extorsionador en Huixquilucan

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable participación en el delito de extorsión en el municipio de Huixquilucan. La intervención se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana recibida mientras los policías realizaban labores del Operativo Argos.

La víctima recibió el apoyo de las fuerzas de seguridad, quienes impidieron el pago de la suma en efectivo. (Foto: SSEM)

De acuerdo con el reporte, la víctima alertó a los efectivos estatales que un individuo le exigía un pago de 25 mil pesos a cambio de devolverle un camión de carga de su propiedad. Ante la denuncia, se implementó de forma inmediata un despliegue operativo en la colonia Jesús del Monte, donde se había pactado la entrega del dinero.

La víctima acudió al punto acordado para reunirse con el presunto extorsionador, identificado como Miguel “N”, de 29 años. Al momento en que el sujeto se aproximó a recibir el efectivo y notó la presencia de los uniformados, intentó darse a la fuga sin lograr su objetivo, siendo capturado por los elementos de la SSEM.

Tras su detención, se le realizó la lectura de sus derechos legales. A petición expresa de la persona afectada, el detenido fue trasladado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se iniciará la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica. La intervención policial impidió concretamente el pago de la suma de dinero que era objeto de la posible extorsión.

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