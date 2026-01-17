Secretaría de Seguridad detiene a presunto narcomenudista en Tenango del Valle

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por presunta posesión de estupefacientes durante un operativo en el municipio de Tenango del Valle. La intervención se llevó a cabo en el marco del Operativo Pasajero Seguro, un despliegue enfocado en la prevención y la proximidad ciudadana en el transporte público.

La acción se concretó al llevar a cabo el Operativo Pasajero Seguro. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron cuando policías de Género de la SSEM solicitaron el alto a una unidad de transporte público en el paradero de la colonia Santa María Jajalpa para realizar labores de revisión. En ese momento, un pasajero identificado como Eduardo «N», de 40 años de edad, intentó darse a la fuga para evitar la inspección de sus pertenencias.

El sujeto fue interceptado y detenido por los elementos estatales a pocos metros del lugar. Durante su intento de huida, dejó caer un envoltorio de color rosa. Tras una revisión corporal y de sus pertenencias, realizada de acuerdo con los protocolos de actuación, se le localizaron varios empaques similares.

En el interior de los envoltorios se encontró una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, distribuida tanto en los paquetes como en pequeñas bolsas resellables. Ante la presunta comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, el detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público con sede en Tenango del Valle, donde se determinará su situación jurídica.

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