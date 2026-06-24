Secretaría de Seguridad estatal: 85% de llamadas al C5 son falsas 

Cada llamada falsa cuesta hasta 20 mil pesos. El 85 por ciento de las llamadas al C5 del estado de México, son falsas.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del estado de México (Foto: Jimena Ruelas).

El secretario de Seguridad del estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, reveló que entre el 80 y 85% de las llamadas que recibe el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) estatal son falsas, lo que representa una carga operativa y económica significativa para la dependencia.

«Es el 80, 85 por ciento de las llamadas que recibe el C5 las que son falsas», señaló el funcionario.

Castañeda Camarillo detalló que cada vez que se despliega un operativo por una emergencia falsa, el costo para la secretaría oscila entre 10 mil y 20 mil pesos, dependiendo del nivel de respuesta activado.

El caso más ilustrativo son las falsas alarmas en planteles educativos, donde el despliegue de efectivos es considerablemente mayor.

Las llamadas falsas van desde personas que marcan pidiendo productos del supermercado hasta situaciones que simulan emergencias reales, lo que obliga al C5 a procesar y canalizar cada reporte antes de descartar su veracidad.

Para reducir el impacto de este problema, el C5 implementó inteligencia artificial capaz de discernir en tiempo real si una llamada es falsa o corresponde a una emergencia real.

El sistema permite hacer la canalización de manera inmediata cuando se trata de un caso verdadero.

El secretario subrayó que este es un proceso de mejora continua que requiere capacitación permanente del personal, y que la tecnología es un apoyo pero no elimina la necesidad del criterio humano en la atención de emergencias.

“Este es un proceso de mejora continua, se tiene que tener la capacitación de manera permanente”, señaló.

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