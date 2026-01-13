Secretaría de Seguridad estatal detiene a dos presuntos narcomenudistas en Cuautitlán

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en delitos contra la salud durante un operativo de vigilancia en la colonia Santa Elena, en el municipio de Cuautitlán. En la intervención se aseguraron 126 envoltorios con aparentes sustancias psicotrópicas.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos policiacos que realizaban patrullajes en la calle Santa Lucía, como parte de las acciones de las Mesas de Paz, observaron a dos individuos realizando un intercambio de bolsas. Al percatarse de la presencia policial, ambos hombres intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que culminó con su detención a pocos metros del lugar.

Tras la detención, los oficiales procedieron a una revisión física de las personas. En el registro se localizaron 35 bolsas de plástico de color azul con cierre hermético, las cuales contenían una sustancia granulada cristalina con características similares a la droga conocida como cristal.

También se aseguraron 47 envoltorios de color negro con un material blanquecino parecido a la cocaína. (Foto: SSEM)

Además, se hallaron 26 empaques de papel negro que contenían una sustancia granulada blanquecina con apariencia de cocaína en piedra, y 16 envoltorios transparentes con hierba verde y seca que presentaba similitudes con la marihuana. El total de envoltorios asegurados fue de 126.

Una vez informados sobre que la posesión de las sustancias podría constituir un delito, los oficiales procedieron a la detención de los hombres identificados como Jorge “N”, de 22 años, y José “N”, de 33 años. Tras ser notificados de sus derechos legales, los detenidos y la evidencia fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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